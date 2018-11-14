Старческая гипертония оказалась "болезнью цивилизации"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Наблюдения за жизнью знаменитого первобытного "жестокого народа" яномамо и других индейцев Амазонии показали, что они не страдают от гипертонии в преклонные годы жизни. Это указывает на особую роль "западной диеты" и цивилизации в развитии болезней сердца, пишут ученые в журнале JAMA Cardiology.

Уроки каменного века

"Главная догма кардиологии заключается в том, что давление неизбежно растет с возрастом. С другой стороны, наблюдения за неевропейскими народами показывают, что этой зависимости среди них может и не быть. Мы проверили эту идею, наблюдая за двумя племенами индейцев, одно из которых живет в изоляции от всего остального мира", — пишут Ноэль Мюллер (Noel Mueller) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Часть этих благотворных и зловредных эффектов связана с тем, как пища влияет на микрофлору кишечника, а другие обусловлены различными молекулами и микроэлементами, напрямую влияющими на работу органов и химический состав крови. К примеру, недавно ученые нашли в овощах и рыбе особое вещество, напрямую улучшающее работу сердца и сосудов.

Мюллер и его коллеги нашли неожиданное подтверждение этой гипотезе, наблюдая за тем, как часто представители двух племен амазонских индейцев – яномамо и йеквана – страдали от гипертонии в старости, зрелом возрасте и в юности.

Обе этих группы индейцев, "застрявших" в каменном веке, уже много лет изучаются антропологами, спорящими вокруг теорий Томаса Гоббса и Жан-Жака Руссо о "естественном состоянии" человека. Яномамо, как отмечает Мюллер, по-прежнему не контактируют с цивилизацией, а йеквана уже успели познакомиться с ее плодами.

Дары цивилизации

Эти различия ученые попытались использовать для проверки того, влияет ли западная диета, лекарства и другие атрибуты "современной жизни" на здоровье их сердца и сосудов. Для этого ученые опросили представителей этих племен, а также замерили их давление, уровень сахара в крови, вес, рост и другие жизненные показатели.

Как оказалось, даже кратковременного влияния цивилизации было достаточно для того, чтобы радикально изменить жизнь индейцев-йеквана. Их средняя масса выросла примерно на 7 килограмм, а давление – на 5-10 миллиметров ртутного столба.

Подобные различия становились более выраженными по мере увеличения возраста индейцев. Это было связано с тем, что давление у "цивилизованных" индейцев в среднем вырастало примерно на 0,25 миллиметра ртутного столба за каждый год жизни, тогда как у яномамо этот показатель был равен почти полному нулю.

В результате этого у пожилых йеквана гипертония развивалась чаще, чем у молодых представителей этого племени, что было совершенно нехарактерно для яномамо. Интересно, что в цивилизованных странах эти различия еще более выражены – в США каждый год жизни "добавляет по 1,5 миллиметра ртутного столба у детей, и по 0,6 миллиметра у взрослых.

Все это, как считает Мюллер, говорит о том, что старческая гипертония и связанные с ней болезнью обусловлены не работой "программы старения" человека, а какими-то социальными, культурными и диетическими факторами. Их открытие и исправление защитит человечество от одной из главных причин смерти людей сегодня.



