Академика Скринского наградили орденом Почета

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Один из крупнейших мировых специалистов в области физики высоких энергий, научный руководитель Института ядерной физики имени Будкера Российской академии наук (Новосибирск) академик Александр Скринский за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ награжден орденом Почета. Текст указа опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Основные научные исследования Александра Скринского относятся к экспериментальной и прикладной физике. Результаты, полученные в ходе работ, выполненных под руководством Скринского, в значительной степени способствовали формированию современной физики высоких энергий.

Скринский внес большой вклад в развитие физики ускорителей (в частности, разрабатывал метод встречных пучков, участвовал в создании новых типов коллайдеров на так называемых электрон-электронных, электрон-позитронных и протон-антипротонных пучках). Технологии, примененные в методе встречных пучков, легли в основу нынешней экспериментальной физики высоких энергий — в частности, на их базе был построен Большой адронный коллайдер.

Значителен вклад Скринского в развитие прикладных и оборонных работ, включая применение синхротронного излучения в исследовательских, технологических и медицинских целях, создание новых видов лазеров на свободных электронах, развитие электронно-лучевых технологий.

Академик Скринский в разные годы был удостоен многочисленных наград, в числе которых — Ленинская премия, Государственные премии СССР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, Золотая медаль имени П.Л.Капицы РАН, Демидовская премия, премия Роберта Уилсона Американского физического общества, германская премия имени Карпинского.