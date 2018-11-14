"Роскосмос" устранит фактор, приведший к аварии "Протона" семь лет назад

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" решил строже контролировать, чтобы топливо в разгонные блоки ДМ-03 заливалось четко по нормам: семь лет назад из-за перелива потерпела аварию ракета "Протон" с тремя спутниками "Глонасс-М", следует из документации на сайте госзакупок.

Разгонный блок ДМ-03 использовался для запусков дважды и оба раза аварийно. 10 декабря 2010 года в ДМ-03 при заправке было залито жидкого кислорода на 1,5 тоны больше, чем нужно. В результате потяжелевший "Протон" не долетел до орбиты, и три навигационных спутника "Глонасс-М" упали в океан.

Второго июля 2013 года опять же при запуске трех спутников "Глонасс-М" на 17-й секунде полета ракеты "Протон" из-за преждевременного выключения двигателей произошла авария из-за преждевременного выключения двигателей, блок ДМ-03 не успел даже приступить к работе.

"Выполнение работ по стартовому комплексу типа "Протон" должно обеспечить: […] пуски ракет-носителей типа "Протон" с разгонными блоками 11С861-03 [ДМ-03], а также возможность записи протоколов контроля уровня заправки разгонного блока 11С861-03 кислородом на стартовом комплексе и самодиагностики системы измерения уровня заправки", — говорится в документации.

Работы должны быть завершены до 10 декабря этого года. Документ датирован еще декабрем 2017-го, однако опубликован на сайте госзакупок лишь сегодня.

Ближайший пуск ракеты "Протон" с разгонным блоком ДМ-03 запланирован на март-апрель 2019 года с космическим телескопом "Спектр-РГ".