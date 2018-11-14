Вторую "Ангару-А5" подготовят к отправке на космодром к апрелю 2019 года

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Центр Хруничева подготовит тяжелую ракету "Ангара-А5" для второго испытательного запуска с космодрома Плесецк к апрелю 2019 года, сейчас идут испытания ее составных частей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия.

Ранее ряд СМИ сообщили, что запуск второй "Ангары-А5" с космодрома Плесецк намечен на декабрь 2019 года.

"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для второго испытательного запуска с космодрома "Плесецк" будет построена к апрелю 2019 года, в настоящее время Центр имени Хруничева проводит испытания ее составных частей", — сказали в пресс-службе.

"Решение об отправке изделия на космодром и определение сроков проведения пуска будет принято Минобороны РФ по результатам испытаний и готовности РН "Ангара-А5", — приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора по производству Центра Хруничева Романа Хохлова.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ) производства, представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

В 2014 году было проведено два пуска ракет семейства "Ангара" — легкого и тяжелого классов.