Биологи доказали, что у пробиотиков есть полезные качества

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Употребление больших количеств популярных пробиотиков повысило плотность костей у мышей, что говорит о наличии полезных свойств у подобных продуктов. Об этом пишут биологи в статье, опубликованной в журнале Immunity.

Невидимый кукловод

"Мы не знали, как работают пробиотики, поэтому многие люди считали их одним из подвидов "альтернативной медицины", чем-то эзотерическим и ненаучным. Мы не только проверили их работу, но и попытались узнать, какие биологические механизмы обуславливали их действие, что, как мы надеемся, ускорит проникновение этих продуктов в медицину", — заявил Роберто Пацифиси (Roberto Pacifici) из университета Эмори в Атланте (США).

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение и привычки.

К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация "здоровой" микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике особых бактерий, способствующих всасыванию жира и ускоряющих развитие ожирения.

Ученые уже более века спорят о том, можно ли улучшить микрофлору и сделать ее более полезной для организма при помощи различных продуктов-пробиотиков, содержащих в себе различных полезных бактерий. К примеру, еще в 1907 году Илья Мечников, нобелевский лауреат и основоположник российской биологии, связал долголетие болгарских крестьян с тем, что они пили большое количество йогурта.

В последующие годы появилось множество сторонников и противников этой идеи, и пока у биологов и медиков нет однозначного подтверждения или опровержения того, что пробиотики могут напрямую менять микрофлору. Сомнения "скептиков" связаны с тем, что желудочные соки и кислоты убивают большую часть микробов еще до того, как они успеют попасть в кишечник, что делает, как они считают, пробиотики столь же полезными, как и обычная пища.

Сила микрофлоры

Пацифиси и его коллеги доказали, что у пробиотиков все же есть полезные свойства, наблюдая за тем, как несколько популярных сортов йогурта и других молочных продуктов, содержащих в себе большое число бактерий вида Lactobacillus rhamnosus.

Эти микробы, как давно знают ученые, достаточно хорошо переносят "путешествие" через желудок, однако их польза для организма человека пока оставалась предметом споров среди ученых. К примеру, часть биологов считала, что они помогают укреплять кости женщин, тогда как другие исследователи сомневались в этом.

Американские исследователи доказали, что это так, кормя несколько десятков мышей специальным "йогуртом" с Lactobacillus rhamnosus на протяжении месяца. Подобная диета, по их словам, повысила плотность костей грызунов на 10%, что заметно снизило риск развития остеопороза и переломов в преклонные годы жизни.

Причиной этого, как обнаружили ученые, были две вещи – данные бактерии стимулировали рост других микробов из семейства Clostridium, которые выделяли большие количества бутирата, или масляной кислоты. Это вещество, в свою очередь, проникало внутрь костного мозга и повышало активность гена Wnt10b, одного из главных стимуляторов роста костной ткани.

"В прошлом мы спорили о том, работают ли пробиотики и если это так, какие из них наиболее полезны. Оказалось, что они действительно влияют на здоровье костей. Пока не понятно, какие из них самые полезные, но постепенно становится ясно, что число микробов в пробиотике влияет на его свойства не меньше, чем сам вид бактерий", — заключает Пацифиси.