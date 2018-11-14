МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Международная группа геофизиков обнаружила подо льдами Антарктики следы древних континентов, сообщает портал Live Science.
"То, что мы видим, отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами", — отметил ведущий автор исследования, геофизик Кильского университета Йорг Эббинг.
Исследователи установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку. Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.
Также отмечается, что земная кора Западной Антарктики значительно тоньше, чем Восточной.