Глава НПО "Молния" рассказала об использовании наработок по "Бурану"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кооперация предприятий, создававших теплозащиту для "Бурана", работает по теплозащите перспективного космического корабля "Федерация", сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников"), являвшегося головным разработчиком "Бурана", Ольга Соколова.
В четверг, 15 ноября, исполнится 30 лет полету советского орбитального корабля "Буран", который стал первым космопланом в мире, совершившим два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. В создании комплекса "Энергия-Буран" участвовало более 1200 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР.
Продолжительность полёта составила 205 минут, "Буран" совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре. Полёт прошёл в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт — полёт космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера — вошёл в книгу рекордов Гиннеса.
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