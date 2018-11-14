Глава НПО "Молния" рассказала об использовании наработок по "Бурану"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Кооперация предприятий, создававших теплозащиту для "Бурана", работает по теплозащите перспективного космического корабля "Федерация", сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников"), являвшегося головным разработчиком "Бурана", Ольга Соколова.

"Наработками по "Бурану" пользуются везде. В частности, кооперация, которая работает по теплозащите на перспективном корабле "Федерация", фактически полностью работала над теплозащитой "Бурана". Больше того, мы никогда не прекращали связь с конструкторами РКК "Энергия", ЭМЗ "Мясищева", Фондом перспективных исследований. На самом деле, специалисты, занимающиеся аэродинамикой в ФПИ, – выходцы из "Молнии", в "Энергии" тоже большое количество наших работает", — сказала Соколова в преддверии 30-летия полета "Бурана".

В четверг, 15 ноября, исполнится 30 лет полету советского орбитального корабля "Буран", который стал первым космопланом в мире, совершившим два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. В создании комплекса "Энергия-Буран" участвовало более 1200 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР.

Продолжительность полёта составила 205 минут, "Буран" совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре. Полёт прошёл в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт — полёт космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера — вошёл в книгу рекордов Гиннеса.

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