Обнаружена новая польза кофе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Исследователи из Института научной информации о кофе выявили 25-процентное снижение риска сахарного диабета второго типа из-за употребления этого напитка, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert!.

Специалисты изучили данные 30 проспективных исследований, в которых анализировалась взаимосвязь между употреблением кофе и развитием диабета второго типа на основе показателей здоровья около 1,18 миллиона человек.

Исследователи выяснили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день уменьшает риск развития диабета второго типа на 25% и у мужчин, и у женщин. При этом специалисты отметили, что благоприятный эффект оказывает кофе как с кофеином, так и без него.

Профессор Кьельд Хермансен, который изучил потенциальную обратную связь между потреблением кофе и развитием диабета второго типа, сделал предположение, что в данном процессе может быть задействован ряд факторов, включая антиоксидантный, противовоспалительный и термогенный эффекты.

Сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый диабет) — это метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией (увеличение содержания глюкозы в крови), развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей организма.