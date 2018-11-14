Ученые установили новую опасность недосыпания

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Группа исследователей из Ратгерского университета в США установила, что недостаточная продолжительность сна у детей способствует нездоровым привычкам в питании, ожирению и сидячему образу жизни. С выводами ученых можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном на портале MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие свыше 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Медики изучали привычки испытуемых в питании, уровень физических нагрузок и продолжительность сна. При недосыпании дети до 12 лет спали менее девяти часов в сутки, а подростки старше 12 лет — менее восьми часов в сутки. Примерно 40% всех опрошенных уделяли сну меньше времени, чем рекомендовано врачами.

В результате исследования выяснилось, что недосып становится причиной формирования неправильных привычек. Испытуемые отказывались от завтраков, употребляли в пищу фастфуд, сладости, отказывались от полезных продуктов. Кроме этого, недосып сказывался на физической активности детей: они чаще отдавали предпочтение сидячему образу жизни. Все эти новые привычки в итоге приводили к появлению избыточного веса, а впоследствии — к ожирению.

Ранее американские психологи установили, что депривация сна помогает в борьбе с депрессией. Ученые провели статистический анализ 66 независимых исследований, в ходе которых изучалось влияние бессонницы на депрессию.

Оказалось, что полное или частичное нарушение сна смягчало симптомы депрессивного состояния, что, по мнению психологов, подтверждает эффективность подобного рода "терапии".