Ученые выяснили, что дочери "наследуют" половые привычки матерей

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Социологи из США раскрыли необычную закономерность – чем больше половых партнеров имела женщина до замужества и рождения ребенка, тем чаще себя ведут так и ее дочери. Результаты наблюдений ученых и их выводы были представлены в журнале PLoS One.

"Вполне возможно, что женщины, у которых было много партнеров в жизни, не очень хорошо умеют поддерживать отношения с супругом, не умеют справляться с конфликтом, страдают от психических проблем и прочих вещей, подрывающих стабильность семьи. Они могут передавать эти черты своим детям, что тоже вносит нестабильность в их жизнь", — заявила Клэр Кэмп-Душ (Claire Kamp-Dush) из университета Огайо (США).

В последние годы ученые, политики и активисты разных сортов активно дискутируют насчет того, что управляет поведением человека, в том числе его склонностью к риску, вредным привычкам, началом половой жизни, временем заведения первенца и общим числом детей, а также множеством других факторов в нашей жизни.

Многие из подобных исследований привели к интересным и просто неожиданным выводам. К примеру, выяснилось, что подростки начинают рано заниматься сексом не только из-за особенностей воспитания, но и наличия определенных мутаций в генах, управляющих работой мозга. Вдобавок, склонность к наркомании оказалась связана не только с определенными вариациями в ДНК, но и с изменениями в структуре белковой "упаковки" генома, порожденные никотином, алкоголем или наркотиками.

Кэмп-Душ и ее коллеги открыли еще один подобный пример необычного "наследования" черт поведения, наблюдая за жизнью примерно восьми тысяч молодых парней, девушек и их детей на протяжении более 24 лет, начиная с 1979 года и заканчивая сегодняшним днем.

Все участники этих наблюдений периодически встречались с учеными и рассказывали им все, что касалось изменений в их половой жизни, в том числе о разрывах отношений, новых партнерах, совместной жизни и других вещах, которые обычно не отражаются в официальных документах.

Позже Кэмп-Душ и ее команда провели аналогичные опросы уже среди детей участников первого опроса, успевших постареть и завести семью за все время ведения наблюдений. Сопоставив эти данные, социологи открыли несколько крайне интересных параллелей.

Оказалось, что число половых партнеров в жизни дочерей почти всегда было равным или близким к тому, как много супругов или парней было у их матерей. Как отмечают ученые, это касалось не только "официальных" отношений, но и кратковременных романов и гражданских браков.

При этом, что интересно, разводы и прочие разрывы в отношениях, которые случались на глазах у детей, не влияли на их будущее поведение так же сильно, как общее число партнеров у матери до их появления на свет. К примеру, дети одних и тех же родителей, выросшие до или после развода, имели примерно одинаковое число партнеров, несмотря на отсутствие столь травматичного события в жизни одного из них.

Подобная вещь, как отмечает Кэмп-Душ, говорит о том, что далеко не все сходства в половом поведении матерей и дочерей объясняются тем, как женщины воспитывают своих детей и как события в их общей жизни влияют на развитие их психики. По всей видимости, подобные особенности в поведении могут быть обусловлены и генетическими факторами, заключают ученые.



