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Ученые выяснили, как погибла легендарная Индская цивилизация

(обновлено: 21:36 13.11.2018)
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© AFP 2018 / Asif HassanМохенджо-Даро в ПакистанеМохенджо-Даро в Пакистане
© AFP 2018 / Asif Hassan
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Раскопки на дне Индийского океана помогли климатологам найти новые свидетельства того, что легендарная первая цивилизация Земли в долине реки Инд исчезла из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков. Их выводы были опубликованы в журнале Climate of the Past.

Древнее русло реки Сатледж, поменявшей свой ход примерно 8 тысяч лет назад, что ставит под сомнение главную теорию исчезновения Индской цивилизации
© Фото : S. Gupta (Imperial College London)
Геологи опровергли главную теорию исчезновения Индской цивилизации
"История Индской цивилизации – хороший урок для всех нас. Посмотрите на Африку или Сирию – люди покидают их из-за схожих изменений климата. В прошлом, люди могли справиться с подобными проблемами, переселившись на другое место, но что сегодня делать жителям юга США и побережья Бангладеш, которые в скором времени могут быть затоплены морем?", — заявил Ливию Джосан (Liviu Giosan) из Океанографического института в Вудс-Хоул (США)

Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200-1900 годах до нашей эры.

В этот период возникла система межгородской и "международной" торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и весов, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.

После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, бесследно исчезнув через несколько столетий – мегаполисы древних индийцев опустели, а их племена переселились в небольшие деревни у подножий Гималаев. Многие историки и археологи связывают ее гибель с изменением климата в регионе, который из-за ослабления муссонов стал холоднее и суше в начале второго тысячелетия до нашей эры. 

Следы инфекционных заболеваний на черепе из древнего города Хараппы
© Фото : Gwen Robbins Schug et al.
Изменение климата и социальное расслоение погубили индскую цивилизацию

С другой стороны, полученные недавно данные по климату Земли за последние десять тысяч лет, показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи. Это заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше и как на нее реально влияли засухи, исчезновение рек и прочие климатические катастрофы.

© AFP 2018 / Manoj DhakaАрхеологические раскопки на месте города Ракхигархи в Индии
© AFP 2018 / Manoj Dhaka
Археологические раскопки на месте города Ракхигархи в Индии

Джосан и его коллеги попытались разрешить эти споры, проводя раскопки не на территории Мохенджо-Даро, Ракхигари и других центров Индской цивилизации, а на дне Индийского океана, в разных уголках побережья Пакистана.

Дело в том, что отложения раковин планктона, моллюсков и другие типы осадочных пород являются своеобразными климатическими "летописями", в которых очень четко отражается то, как менялся климат Земли в то время, когда они формировались.

Украшения из Пакистана, изготовленные при помощи формовочного литья
© Фото : D. Bagault © C2RMF
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К примеру, доли "тяжелых" и "легких" изотопов кислорода могут рассказать нам о флуктуациях температуры на Земле, концентрация "тяжелого" углерода – о биоразнообразии и наличии массовых вымирании, а доли кальция и ряда других металлов – про уровень кислотности вод и других свойствах мирового океана.

Используя эти сведения, а также обрывки ДНК этого планктона, ученые смогли проследить за тем, как много пресной воды попадало в прибрежные воды океана, и как менялся уровень осадков во время зимы и лета. 

Ученые проводят раскопки на берегах высохшего озера Котла-Дахар
© Фото : C. Petrie
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Как показали эти наблюдения, конец Хараппской цивилизации был связан не с наступлением засухи, а с тем, что характер выпадения осадков радикально изменился – зимние муссоны стали еще более обильными, а летние дожди начали выпадать все реже и реже. Это не так сильно поменяло общее количество осадков, но сделало долину Инда почти непригодной для жизни больших групп людей внутри крупных городов.

Подобные изменения, в свою очередь, были связаны с тем, что климат в то время вступал в очередной "малый ледниковый период", понизивший температуры во всех уголках планеты. Это похолодание постепенно изменило характер движения ветров и течений в Индийском океане, что  было одним из ключевых факторов в исчезновении первой цивилизации Земли, заключают ученые.


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