Госкомиссия одобрила установку на старт ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур выдала заключение о готовности первой после аварии 11 октября ракеты "Союз-ФГ" к установке на стартовый комплекс, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации "Энергия".

16 ноября будет проведен первый старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии 11 октября. Тогда на этапе отделения второй ступени от первой произошла авария. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" спасла автоматика. Как установила комиссия Роскосмоса, причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней.

"По окончании общей сборки представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке РКН (ракеты космического назначения — ред.) на стартовом комплексе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

Вывоз ракеты запланирован на 14 ноября.