Госкомиссия одобрила установку на старт ракеты "Союз-ФГ"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Государственная комиссия на космодроме Байконур выдала заключение о готовности первой после аварии 11 октября ракеты "Союз-ФГ" к установке на стартовый комплекс, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"По окончании общей сборки представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке РКН (ракеты космического назначения — ред.) на стартовом комплексе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.
Вывоз ракеты запланирован на 14 ноября.