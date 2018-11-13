Первый после аварии "Союз-ФГ" в среду вывезут на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" для предстоящего 16 ноября запуска к Международной космической станции в среду вывезут и установят на "Гагаринской площадке" космодрома Байконур, сообщает Ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Это будет первый старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии 11 октября. Тогда на этапе отделения второй ступени от первой произошла авария. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" спасла автоматика. Как установила комиссия Роскосмоса, причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней.

"Вывоз ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" из монтажно-испытательного корпуса и её установка на стартовом комплексе площадки № 1 космодрома Байконур состоится завтра, 14 ноября", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур запланирован на 16 ноября 2018 года. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках, воду и сжатые газы.