МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Глобальная многоспутниковая система "Сфера" будет полностью развернута к 2026 году, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Система будет наращиваться постепенно. Орбитальная группировка планируется к развертыванию в течение четырех лет с 2022 года по 2026 год", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что система будет развернута поэтапно, сперва будут выведены тестовые спутники, которые продемонстрируют технические возможности. "Впервые в системе будет применена технология межспутниковой оптической связи", — добавил собеседник агентства.

По словам источника, разработчики "завершили научно-исследовательскую работу и сформировали облик космической системы в 2018 году". "С сентября началась разработка элементов космического комплекса, бортовой аппаратуры, элементов наземных комплексов управления", — рассказал он.

О разработке "Роскосмосом" глобальной спутниковой системы связи, которая была внесена в проект ФЦП "Цифровая экономика", стало известно в конце прошлого года. В мае этого года "Роскосмос" провел ее презентацию: система должна была иметь 300 спутников. Ее создание требовало 299 миллиардов рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства. Система должна была получить наименование "Эфир".

Позже во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием "Сфера". "Сфера" — многофункциональная спутниковая система, которая должна состоять уже из 640 спутников, запуск первых из них планируется на 2022 год. В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о том, что для создания системы поручено разработать Федеральную целевую программу.

За рубежом создаются аналогичные системы, например OneWeb и Starlink.