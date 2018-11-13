ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Птицы могли научиться летать дважды, заявляют палеонтологи

(обновлено: 17:27 13.11.2018)
05401
© Brian EngДревние птицы-мирарки, научившиеся летать отдельно от предков современных пернатыхДревние птицы-мирарки, научившиеся летать отдельно от предков современных пернатых
© Brian Eng
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ученые нашли на территории штата Юта останки древней "чудо-птицы", указавшие на то, что предки современных и вымерших пернатых могли научиться летать как минимум дважды. Их выводы были представлены в журнале PeerJ.

Так художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов
© Фото : Stephanie Abramowicz
Палеонтологи впервые нашли крылья птиц времен динозавров внутри янтаря
"Мы знаем, что птицы, существовавшие в начале мелового периода, умели летать, но делали это не так хорошо, как современные пернатые. Наша находка показывает, что так называемые энанциорнисы, далекие "кузены" предков современных птиц, умели исполнять часть этих "продвинутых" маневров", — рассказывает Джесси Аттерхолт (Jessie Atterholt) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Загадки мезозоя

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

Еще больше разногласий вызывает сам вопрос того, когда птицы научились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло достаточно рано, в конце юрского или в начале мелового периода, а другие указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветки, но и взлетать в воздух в произвольной ситуации.

Птица Vegavis iaai у берегов древней Антарктиды
© Gabriel L. Lio -for the Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Argentina
Ученые выяснили, как пели первые птицы и динозавры

Относительно недавно палеонтологам удалось приблизиться к решению этой загадки, открыв на территории Испании несколько хорошо сохранившихся отпечатков тела и окаменевших останков археоптериксов. Их анализ показал, что мускулы первых протоптиц крепились к их костям примерно таким же образом, что и у современных птиц, что стало первым свидетельством того, что эти существа могли летать.

Аттерхолт и ее коллеги случайно выяснили, что история их эволюции была гораздо сложнее, чем сейчас принято считать, изучая окаменелости, найденные одним из авторов статьи, профессором Говардом Хатчинсоном (Howard Hutchinson), во время одной из многочисленных раскопок, которые он вел на территории штата Юта в начале 1990 годов.

Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел планировать
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / mic1805
Маленькие, беззубые, мозговитые. Почему птицы пережили динозавров

Тогда Хатчинсон изучал флору и фауну позднего мелового периода – эпохи, непосредственно предшествовавшей вымиранию динозавров и большинства древних птиц, в том числе и энанциорнисов. Собирая различные окаменелости, он пытался понять, как выглядели первобытные леса в ту эпоху. 

Во время этих раскопок он натолкнулся на великолепно сохранившийся скелет древней птицы, жившей на территории будущего штата Юта примерно 73 миллиона лет назад. Не будучи специалистом в палеонтологии птиц, он передал его в руки коллег, занимавшихся их изучением. Они, по словам Хатчинсона, были сильно заняты и не обратили на останки особого внимания, почти сразу отправив их в запасники палеонтологического музея университета в Беркли.

Чудо в перьях

Через два десятка лет эти останки попались на глаза Аттерхолт, изучавшей в то время историю эволюции птиц. Необычная анатомия этого существа заставила ее проверить, насколько хорошо оно могло летать, сравнив его с современными птицами и другими энанциорнисами.

Оказалось, что оно было совсем не похожим на других энанциорнисов, обладавших относительно примитивными костями крыльев, перьями и "летательной" мускулатурой. В целом, они были больше похожи на современных птиц, чем на своих древних родичей, в том числе и в их способностях к полету.

Птица-тинаму (снизу) и динозавр-анхиорнис (сверху)
© Фото : John Conway
Палеонтологи выяснили, как у динозавров появился клюв

К примеру, они обладали более широким килем и мощными грудными мускулами, которые крепились к этой части скелета. На костях их "рук" присутствовали особые бороздки, помогавшие маховым перьям прочнее соединяться с телом древней птицы и сохранять жесткость при высоких нагрузках во время полета.

Появление обеих этих черт, как сегодня считают ученые, было одной из определяющих вех в эволюции предков современных птиц, так как без подобных приспособлений они могли лишь совершать небольшие перелеты с ветку на ветку и совершать относительно неуклюжие маневры в воздухе.

Соответственно, толстая килевая кость находки Хатчинсона, получившей вполне официальное имя "чудо-птица", Mirarce eatoni, и ее кости рук говорят о том, что птицы научились "правильно" летать как минимум два раза за все время своего существования на Земле.

Птенец птицы, живший на Земле 127 миллионов лет назад
© Raúl Martín
Палеонтологи нашли останки птенца одной из первых птиц на Земле

Это, как отмечает Аттерхолт, ставит перед учеными новую загадку – если некоторые энанциорнисы умели хорошо летать, почему тогда они полностью вымерли, а предки птиц пережили падение метеорита?

По ее мнению, это может быть связано с тем, что Mirarce eatoni и ее родичи жили в лесах, тогда как предки современных пернатых могли быть или водоплавающими птицами, или населять какие-то другие среды, менее затронутые падением метеорита на полуостров Юкатан. Дальнейшее изучение "чудо-птицы", как надеются ученые, прояснит этот вопрос.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена