Птицы могли научиться летать дважды, заявляют палеонтологи

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ученые нашли на территории штата Юта останки древней "чудо-птицы", указавшие на то, что предки современных и вымерших пернатых могли научиться летать как минимум дважды. Их выводы были представлены в журнале PeerJ.

Загадки мезозоя

"Мы знаем, что птицы, существовавшие в начале мелового периода, умели летать, но делали это не так хорошо, как современные пернатые. Наша находка показывает, что так называемые энанциорнисы, далекие "кузены" предков современных птиц, умели исполнять часть этих "продвинутых" маневров", — рассказывает Джесси Аттерхолт (Jessie Atterholt) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

Еще больше разногласий вызывает сам вопрос того, когда птицы научились летать. Многие палеонтологи считают, что это произошло достаточно рано, в конце юрского или в начале мелового периода, а другие указывают на то, что кости и мышцы протоптиц были слишком слабы для того, чтобы те могли не только планировать с ветки на ветки, но и взлетать в воздух в произвольной ситуации.

Относительно недавно палеонтологам удалось приблизиться к решению этой загадки, открыв на территории Испании несколько хорошо сохранившихся отпечатков тела и окаменевших останков археоптериксов. Их анализ показал, что мускулы первых протоптиц крепились к их костям примерно таким же образом, что и у современных птиц, что стало первым свидетельством того, что эти существа могли летать.

Аттерхолт и ее коллеги случайно выяснили, что история их эволюции была гораздо сложнее, чем сейчас принято считать, изучая окаменелости, найденные одним из авторов статьи, профессором Говардом Хатчинсоном (Howard Hutchinson), во время одной из многочисленных раскопок, которые он вел на территории штата Юта в начале 1990 годов.

Тогда Хатчинсон изучал флору и фауну позднего мелового периода – эпохи, непосредственно предшествовавшей вымиранию динозавров и большинства древних птиц, в том числе и энанциорнисов. Собирая различные окаменелости, он пытался понять, как выглядели первобытные леса в ту эпоху.

Во время этих раскопок он натолкнулся на великолепно сохранившийся скелет древней птицы, жившей на территории будущего штата Юта примерно 73 миллиона лет назад. Не будучи специалистом в палеонтологии птиц, он передал его в руки коллег, занимавшихся их изучением. Они, по словам Хатчинсона, были сильно заняты и не обратили на останки особого внимания, почти сразу отправив их в запасники палеонтологического музея университета в Беркли.

Чудо в перьях

Через два десятка лет эти останки попались на глаза Аттерхолт, изучавшей в то время историю эволюции птиц. Необычная анатомия этого существа заставила ее проверить, насколько хорошо оно могло летать, сравнив его с современными птицами и другими энанциорнисами.

Оказалось, что оно было совсем не похожим на других энанциорнисов, обладавших относительно примитивными костями крыльев, перьями и "летательной" мускулатурой. В целом, они были больше похожи на современных птиц, чем на своих древних родичей, в том числе и в их способностях к полету.

К примеру, они обладали более широким килем и мощными грудными мускулами, которые крепились к этой части скелета. На костях их "рук" присутствовали особые бороздки, помогавшие маховым перьям прочнее соединяться с телом древней птицы и сохранять жесткость при высоких нагрузках во время полета.

Появление обеих этих черт, как сегодня считают ученые, было одной из определяющих вех в эволюции предков современных птиц, так как без подобных приспособлений они могли лишь совершать небольшие перелеты с ветку на ветку и совершать относительно неуклюжие маневры в воздухе.

Соответственно, толстая килевая кость находки Хатчинсона, получившей вполне официальное имя "чудо-птица", Mirarce eatoni, и ее кости рук говорят о том, что птицы научились "правильно" летать как минимум два раза за все время своего существования на Земле.

Это, как отмечает Аттерхолт, ставит перед учеными новую загадку – если некоторые энанциорнисы умели хорошо летать, почему тогда они полностью вымерли, а предки птиц пережили падение метеорита?

По ее мнению, это может быть связано с тем, что Mirarce eatoni и ее родичи жили в лесах, тогда как предки современных пернатых могли быть или водоплавающими птицами, или населять какие-то другие среды, менее затронутые падением метеорита на полуостров Юкатан. Дальнейшее изучение "чудо-птицы", как надеются ученые, прояснит этот вопрос.