Ученые нашли эффективное средство от заболеваний сердца

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ученые доказали пользу медикаментов и пищевых добавок на основе рыбьего жира в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Американские специалисты подвели итоги двух масштабных многолетних исследований о влиянии препаратов с использованием ненасыщенных жирных кислот омега-3.

В первом исследовании (под аббревиатурой REDUCE IT, опубликовано в журнале New England Journal of Medicine) участвовали более восьми тысяч человек. Участников разделили на две группы — первые употребляли производную омега-3 кислот, вторые — плацебо. Выяснилось, что люди, которым уже диагностированы заболевания сердца, реже умирали от инфарктов и инсультов, если принимали по два грамма икосапент этила (препарат Vascepa) и других гиполипидемических препаратов. Отмечается, что спонсором исследования выступила фармацевтическая компания Amarin, которая производит данный препарат.

Вторые испытания (VITAL) были связаны с препаратом Lovaza. В этом исследовании медики следили за состоянием почти 26 тысяч участников исследования в среднем на протяжении пяти лет. Результаты показали, что прием этого лекарства на 28% снизил риск инфаркта.

В исследовании также говорится, что люди, которые едят мало рыбы, реже страдают от острых заболеваний сердечно-сосудистой системы, если принимают лекарства на основе ненасыщенных жирных кислот.

Ведущий автор работы, глава департамента превентивной медицины в больнице Питера Брайэма в Бостоне (Brigham and Women's Hospital) Джоан Мэнсон назвала результаты многообещающими, но в то же время отметила, что их недостаточно для того, чтобы рекомендовать людям соответствующие препараты. Вместе с тем они безопасны, поэтому пациентам, уже принимающим такие лекарства, "нет причин останавливаться", добавила медик.

Омега-3 — ненасыщенные жирные кислоты, которые, по мнению многих ученых, полезны для стабильной работы многих систем человеческого организма. Содержатся в морской рыбе, рыбьем жире, морепродуктах, размолотых семенах льна, льняном масле и некоторых других продуктах.