Спутник связи "Ямал-601" запустят на орбиту в 2019 году

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спутник связи "Ямал-601" запустят на орбиту весной 2019 года на ракете "Протон-М", сообщает во вторник пресс-служба Центра имени Хруничева (производитель ракет).

"Специалисты дали высокую оценку состоянию и уровню оснащенности стартового и технического комплексов. Они также отметили комфортные условия в чистовом цехе, где будут проводиться работы с космическим аппаратом (КА) "Ямал-601", запуск которого запланирован на весну 2019 года на ракете-носителе "Протон-М", — приводит пресс-служба слова заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Центра Андрея Панкратова.

Космодром Байконур перед предстоящим запуском посетили представители европейской компании Thales Alenia Space и "Газпром космические системы".

"Ямал-601" создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

"Ямал-601" должен будет заменить на орбите спутник "Ямал-202". Его зоной обслуживания станет Европейская часть России, включая Калининградскую область, Урал, Западную Сибирь. Ka-диапазон позволит предоставлять услуги корпоративному сектору, администрациям регионов, малому бизнесу и физическим лицам.

Также на спутнике "Ямал-601" в С-диапазоне будет сформирован фиксированный луч с полуглобальной зоной обслуживания, которая охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Ранее сообщалось, что "Ямал-601" застрахован на сумму 301 миллион евро в рублевом эквиваленте страховой компанией "СОГАЗ".