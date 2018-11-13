Спутник связи "Ямал-601" запустят на орбиту в 2019 году

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спутник связи "Ямал-601" запустят на орбиту весной 2019 года на ракете "Протон-М", сообщает во вторник пресс-служба Центра имени Хруничева (производитель ракет).
Космодром Байконур перед предстоящим запуском посетили представители европейской компании Thales Alenia Space и "Газпром космические системы".
"Ямал-601" создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.
Также на спутнике "Ямал-601" в С-диапазоне будет сформирован фиксированный луч с полуглобальной зоной обслуживания, которая охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Ранее сообщалось, что "Ямал-601" застрахован на сумму 301 миллион евро в рублевом эквиваленте страховой компанией "СОГАЗ".