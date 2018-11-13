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Ученые выяснили, как погодные аномалии влияют на здоровье жителей России

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© Depositphotos / skat_36Турист пьет водуТурист пьет воду
© Depositphotos / skat_36
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Экономисты из Екатеринбурга и их зарубежные коллеги впервые детально оценили то, как волны жары и холода влияют на число смертей и общее состояние здоровья населения России. Их выводы были представлены в журнале Economics and Human Biology.

Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Результаты исследований еще раз подчеркивают, что изменения климата напрямую влияют на здоровье населения и что нам необходимо учитывать эту взаимосвязь для развития системы здравоохранения России в будущем", – рассказывает Ольга Попова из Уральского федерального университета в Екатеринбурге, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности – каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%. 

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Попова и ее коллеги по университету, а также их коллеги из стран Европейского союза,  попытались оценить последствия учащения подобных  событий конкретно для России. Для этого, как отмечает экономист, они проанализировали данные по смертности и заболеваемости в каждом регионе страны за последние годы, сопоставляя их с колебаниями климата.

Эту информацию они использовали для создания компьютерной модели, предсказывающей последствия погодных аномалий в будущем, в том числе и то, как сильно от этого пострадают не только жизни людей, но и экономика страны.

"Мы посчитали, сколько лет в среднем не доживет человек из определенной возрастной группы. Суммировав количество потерянных человеко-лет, мы оценили экономический ущерб, поскольку без этих экстремальных температур люди могли бы жить и работать дольше", — продолжает Попова. 

Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo / Manish Swarup
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Как показали эти расчеты, и волны холода, и волны жары заметно повышали смертность и негативно влияли на экономику, однако сила и манера их действия была разной. В целом, жара была более смертоносной, чем холод, что было связано с двумя их особенностями.

Во-первых, частота жарких дней в будущем вырастет, а холодных – снизится, что в целом ограничит влияние холода на здоровье людей. Вдобавок, даже краткосрочные эпизоды аномальной жары крайне негативно влияли на здоровье россиян, тогда как непродолжительные заморозки почти не сказывались на их состоянии. Даже один день жары, как отмечают ученые, повышал уровень смертности на 15-23%. 

Сгоревшие в результате пожара в Калифорнии автомобили
© AFP 2018 / Josh Edelson
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Сильнее всего, что интересно, на них влияли чередующиеся периоды жары и холода, постоянно сменяющие друг друга. Они заметно повышали смертность среди всех категорий населения, и особенно сильно сказывались на здоровье мужчин в среднем и пожилом возрасте.

Все это, как отмечают исследователи, указывает на то, что в ближайшую четверть века экономический ущерб и смертность от погодных аномалий резко вырастут. К их последствиям нужно начинать готовиться уже сейчас, заключают ученые.

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