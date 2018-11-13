МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство России надеется, что Российская академия наук и министерство науки и высшего образования скоро согласуют регламенты взаимодействия между собой, это необходимо для начала реализации национального проекта "Наука", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Выступая во вторник на открытии общего собрания РАН, Голикова отметила, что утверждение этих регламентов является на сегодняшний день приоритетной задачей. По словам вице-премьера, "идет сложный процесс согласования" этих документов.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время эти документы будут внесены в правительство", — сказала Голикова. Кабинет министров готов со своей стороны содействовать этому, добавила она.

По словам Голиковой реализация такого "тесного оперативного сотрудничества" создаст "условия для адресного планирования инструментов финансовой поддержки".

"В ближайшее время предстоит огромная совместная работа Российской академии наук и Минобрнауки России по отбору и формированию наиболее перспективных комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла – от фундаментальных разработок до практического использования результатов – по приоритетам научно-технологического развития с целью поддержки их дальнейшей реализации и развития", — рассказала она.