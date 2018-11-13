МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Исследователи Калифорнийского университета в Дэйвисе (UC Davis) выяснили, что ожирение в ряде случаев не только способствует развитию рака, но и помогает организму бороться с опухолями. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ожирение считается фактором риска при онкологии — в таком состоянии опухоль активнее питается, быстрее развивается и обладает повышенной способностью восстанавливаться, отмечают ученые. При этом предыдущие опыты показали, что применение иммуностимулирующей терапии в этом случае вызывает "перегрузку" иммунной системы и провоцирует появление побочных эффектов.

Опухоль способна провоцировать выделение белков PD-1, мешающих Т-лимфоцитам атаковать зараженные клетки, однако этот процесс можно остановить с помощью блокаторов ингибиторных сигнальных путей. Ученые применили такой вид иммунотерапии на мышах и обезьянах с избыточным весом и заметили, что у них "подавляющий" белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака.

По словам одного из авторов исследования, руководителя отделения дерматологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Уильяма Мерфи, дисфункция Т-клеток частично объясняется действием лептина — пептидного гормона, регулирующего энергетический обмен. Опыты показали, что высокое содержание лептина в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1.

Когда на контрольных мышах опробовали применение блокаторов сигнальных путей, обнаружилось, что выживаемость при ожирении оказалась выше. Тестирование терапии с участием 251 пациента с меланомой также указало на улучшения клинической картины при наличии ожирения.

"В совокупности эти результаты дают нам основания предполагать, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии. Мы не утверждаем, что ожирение позволяет давать пациентам с онкологией улучшенные прогнозы, однако наличие избыточного веса, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли", — отметил другой участник работы, доцент кафедры радиационной онкологии UC Davis Арта Моньязеб.

Ученые отмечают, что парадоксальные результаты исследования могут позволить врачам составлять для пациентов персонализированный вид терапии с учетом их индекса массы тела.