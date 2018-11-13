МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Исследователи Калифорнийского университета в Дэйвисе (UC Davis) выяснили, что ожирение в ряде случаев не только способствует развитию рака, но и помогает организму бороться с опухолями. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.
Ожирение считается фактором риска при онкологии — в таком состоянии опухоль активнее питается, быстрее развивается и обладает повышенной способностью восстанавливаться, отмечают ученые. При этом предыдущие опыты показали, что применение иммуностимулирующей терапии в этом случае вызывает "перегрузку" иммунной системы и провоцирует появление побочных эффектов.
Опухоль способна провоцировать выделение белков PD-1, мешающих Т-лимфоцитам атаковать зараженные клетки, однако этот процесс можно остановить с помощью блокаторов ингибиторных сигнальных путей. Ученые применили такой вид иммунотерапии на мышах и обезьянах с избыточным весом и заметили, что у них "подавляющий" белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака.
По словам одного из авторов исследования, руководителя отделения дерматологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Уильяма Мерфи, дисфункция Т-клеток частично объясняется действием лептина — пептидного гормона, регулирующего энергетический обмен. Опыты показали, что высокое содержание лептина в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1.
"В совокупности эти результаты дают нам основания предполагать, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии. Мы не утверждаем, что ожирение позволяет давать пациентам с онкологией улучшенные прогнозы, однако наличие избыточного веса, по всей видимости, снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему, и ускоряющих рост опухоли", — отметил другой участник работы, доцент кафедры радиационной онкологии UC Davis Арта Моньязеб.
Ученые отмечают, что парадоксальные результаты исследования могут позволить врачам составлять для пациентов персонализированный вид терапии с учетом их индекса массы тела.