МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты Университета Западной Австралии выяснили, что употребление чашки чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает издание Live Science.

Ученые проанализировали данные длившегося 23 года исследования, в котором участвовали 53 тысячи человек. Отмечается, что примерно 12 тысяч из них имели болезни сердца.

Ученые сравнили рационы участников эксперимента и пришли к выводу, что употребление продуктов, содержащих около 500 милиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития ишемической болезни сердца, инсульта и заболевания периферических артерий. Ученые объясняют это противовоспалительными свойствами элемента.

Такое количество флавоноида содержится, например, в чашке чая или горсти черники. При этом ученые посоветовали отказаться от курения и алкогольных напитков, потому что это сводит на нет пользу от употребления элемента.