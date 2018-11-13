В Ростове-на-Дону представят прибор с крысой для быстрой диагностики рака

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Прибор с крысой для быстрой диагностики рака представят медицинскому сообществу в Ростове-на-Дону в конце ноября, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Как сообщил ранее РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов, российские ученые первыми в мире создали прибор с крысой внутри, с помощью которого смогли обнаруживать рак легких и туберкулез на ранней стадии.

"Демонстрация работы аппаратно-программного комплекса, предназначенного для скрининга и ранней диагностики онкологических заболеваний с использованием биогибридной сенсорной технологии, состоится в Ростове-на-Дону 27 ноября", – сказали в фонде.

Как уточнили в ФПИ, прибор покажут на совещании по ранней диагностике социально значимых заболеваний. Оно пройдет на базе Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России, где разработана эта технология в рамках совместного с ФПИ проекта.

В мероприятии примут участие представители Минздрава России, российских регионов, ведущие онкологи, ученые научно-образовательных центров, специалисты лечебных учреждений.

По словам Панфилова, система позволяет установить риск рака первой и второй стадии, в отношении которых хирургическое лечение считается полноценным и своевременным, с эффективностью в пять раз большей, чем с применением имеющихся современных методов и средств. При этом благодаря автоматизации обследования, она позволяет проводить большие объемы работ по диспансеризации населения.

"Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе", – уточнили в фонде.

После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания, объяснили в ФПИ.