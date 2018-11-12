Ученые выяснили, почему ожирение способствует развитию рака

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Молекулярные биологи из Ирландии и США нашли простое объяснение тому, почему тучные люди заметно чаще страдают от рака, чем их подтянутые и стройные сверстники. Их выводы были представлены в журнале Nature Immunology.

"Мы открыли цепочки генов, модификация которых может ликвидировать те дефекты в работе иммунитета, которые возникают при развитии ожирения. Все это говорит о том, что перепрограммирование клеток-"киллеров" может восстановить их противораковые свойства и спасти жизнь тучным людям, страдающим от опухолей", — заявила Лидия Линч (Lydia Lynch) из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма.

К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга. Год назад британские биологи выяснили, что ожирение было связано с развитием сразу девяти видов рака — шансы их заполучить повышались на 50% на каждые 5 килограммов лишнего веса.

Подобные открытия, как отмечает Линч, заставили ее команду задуматься о том, почему это так. Они попытались найти ответ на этот вопрос, изучая то, как меняется работа иммунитета в организме мышей, которых они длительное время кормили жирной пищей.

Ученых интересовало то, как воспаления, повышенный уровень инсулина и глюкозы, а также прочие изменения в работе организма, связанные с развитием ожирения, влияли на работу так называемых "клеток-киллеров" – особых телец, отвечающих за распознавание раковых клеток и их уничтожение.

Лишний вес, как показали эти наблюдения, влиял на их работу крайне неожиданным образом. Оказалось, что молекулы жира одновременно мешали появлению новых "киллеров", снижали уровень их активности, а также блокировали работу особых молекулярных рецепторов, при помощи которых эти тельца распознают раковые клетки.

Все эти изменения, по словам генетиков, были связаны с тем, что "киллеры" активно поглощали молекулы жирных кислот, попадавшие в кровоток или питательную среду, и запасали их внутри себя. Это приводило не только к блокировке рецепторов, но и снижению в уровне активности гена mTORC1, управляющего метаболизмом клеток.

В результате этого опухоли в теле тучных мышей росли примерно в два-три раза быстрее, чем у их здоровых сородичей, что может объяснять то, почему люди с лишним весом гораздо чаще страдают от рака.

Подобных проблем, как показали дальнейшие опыты, можно избежать, если заблокировать работу гена PPAR-альфа, отвечающего за транспортировку жировых молекул внутрь "клеток-киллеров". В таком случае жирная пища не ускоряла развитие опухолей и не понижала активность иммунной системы.

Как надеются ученые, их открытия помогут создать препараты, стимулирующие работу mTORC1 и подавляющие активность PPAR-альфа и в клетках-"киллерах" человека. Это защитит людей с лишним весом от рака и поможет иммунитету стройных людей активнее бороться с опухолями.