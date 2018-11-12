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Ученый НАСА расскажет о Плутоне на фестивале Политехнического музея

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© NASA/SWRI/JHUAPLАлан Стерн в момент открытия ледяных рек на ПлутонеАлан Стерн в момент открытия ледяных рек на Плутоне
© NASA/SWRI/JHUAPL
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons, приедет в Москву и расскажет о последних открытиях зонда на Плутоне и подготовке к сближению с его "предтечей" в рамках восьмого фестиваля о науке и технологиях Политех360. Об этом сообщила директор Политехнического музея.

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / JHUAPL/SwRI
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"На фестивале мы говорим об идеях, которые меняют мир, и о том, как наука и прогресс влияют на сознание человека. Мы хотим не только показывать новинки документального кино, но и поддерживать ту интеллектуальную повестку, которую они задают", — заявила Юлия Шахновская, директор Политехнического музея.

Международный фестиваль о науке и технологиях Политех360 в восьмой раз пройдет в Москве, с 22 ноября по 2 декабря. Политех360 — один из ключевых просветительских проектов Политехнического музея. Открытие фестиваля состоится 21 ноября в ЦДП.

В этом году, помимо громких документальных фильмов сезона, связанных с технооптимизмом и технопессимизмом, музей проведет две масштабные лекции и научные дискуссии, на которые приглашает всех желающих.

Одна из них будет посвящена миссии New Horizons. Алан Cтерн, руководитель миссии и один из ведущих сторонников возвращения Плутона в число полноценных планет, прочитает лекцию о долгой дороге, которую его команде пришлось пройти во время создания зонда, и о столько же долгом путешествии к самой известной карликовой планете. 

Фотография поверхности Плутона, сделанная спутником New Horizons
© NASA / JHUAPL/SWRI
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Как отметила Шахновская, лекция состоится 22 ноября, в восемь часов вечера по Москве, в Библиотеке имени Ленина.

Еще одну лекцию прочитает Джо Дэвис, биолог из MIT и один из основоположников биоарта. Под этим словом Дэвис и его подвижники понимают союз искусства и науки, в рамках которого художники и ученые совместно изучают то, как работают живые ткани, что такое жизнь, этика и общество.

Анимация бегущей лошади, записанная в ДНК кишечной палочки (справа)
© Seth Shipman
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К примеру, Дэвис придумал "аудиомикроскоп", позволяющий слышать звуки, которые издают клетки организмов, "записал" карту Млечного Пути в ухо трансгенной мыши, а также вывел шелкопрядов, производящих шелк с добавлением золота.

Биохудожник расскажет на фестивале о том, как искусство может влиять на развитие науки, а также объяснит, почему весь научный прогресс в будущем будет связан с междисциплинарным знанием. Его лекция состоится 30 ноября в Цифровом деловом пространстве в те же восемь часов вечера.  

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / NASA/JHUAPL/SwRI
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Ученые, помимо лекций, примут участие в обсуждении новых научных фильмов, повествующих о том, как сегодня развиваются кибернетические технологии и киберпротезы, как близко мы подошли к созданию разумных машин, как модераторы социальных сетей стали могущественнее государств, а также почему фармакомпании и доктора сегодня часто вредят жизням тысяч людей.

"На фестивале мы обсудим фильмы в дискуссионной программе, в том числе с участием таких выдающихся международных фигур, как Джо Дэвис и Алан Стерн. Из уст ученых мы услышим то, какие именно изменения произойдут в ближайшем будущем, и что это значит не только для науки, но и для нас всех", — заключила Шахновская.

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