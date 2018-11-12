"Роскосмос" сообщил о планах по запуску радиолокационных спутников "Кондор"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" планирует запустить два радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" в 2020 и 2021 годах, следует из презентации, представленной в понедельник в Институте космических исследований замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерием Заичко.

Ранее сообщалось, что пуски намечены соответственно на 2019 и 2020 годы. Кроме того, как сообщил Заичко, в 2025 году ожидается запуск модернизированной версии спутника — "Кондор-ФКА-М".

"Кондор" — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.

Модернизированная версия "Кондора" будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки примерно в два раза — с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации.