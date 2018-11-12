Космонавт Рязанский не считает диверсией появление отверстия в "Союзе"

СОЧИ, 12 ноя — РИА Новости. Герой России, космонавт-испытатель, командир экипажа Международной космической станции Сергей Рязанский уверен, что появление отверстия в обшивке корабля "Союз" не является диверсией, выводы пока делать рано, по данному вопросу работает комиссия.

"Профессиональное расследование идет, поэтому ждем. Сейчас работают с рабочими на Земле, запланирован выход в открытый космос. Я уверен, что это никакая не диверсия. Там еще работают, комиссия, поэтому выводы делать рано", — заявил Рязанский РИА Новости в кулуарах Второго глобального форума молодых дипломатов" Вместе в будущее", который в понедельник стартовал в Сочи.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Планируется, что осмотр "дыры" снаружи корабля позволит установить, был ли на нее нанесен клей. Если да, это будет служить в пользу версии о земном происхождении отверстия, если нет — в пользу сверления на орбите.

Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда текущая экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.