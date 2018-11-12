Астрономы выяснили, как возникли загадочные каналы на Плутоне

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Загадочные каналы и "стиральные доски", окружающие "сердце" Плутона, оказались следами древнейшего ледникового периода на этой карликовой планете. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Astronomy.

"Весьма своеобразные структуры, которые мы назвали "стиральными досками" и "равнинными каналами", несколько лет были самыми загадочными объектами на поверхности Плутона. Эти формы рельефа, похожие на наборы параллельных линий, вытянутых с северо-востока на юго-запад, не имели аналогов ни на одной другой планете", — отмечает Алан Стерн (Alan Stern), руководитель миссии New Horizons.

Когда зонд New Horizons сблизился с Плутоном и его семьей спутников в июне прошлого года, первой и самой необычной чертой его поверхности, которая была открыта учеными, стало знаменитое "сердце" Плутона, равнины Спутника, окрашенного в более светлый тон, чем вся остальная поверхность карликовой планеты.

Позже ученые получили детальные фотографии темных возвышенностей, так называемого региона Тартар, обрамляющего восточную половину "сердца" Плутона, и землю Викинга, соседствующую с его западной частью. И там, и здесь они нашли несколько крайне необычных структур, которые Стерн и его коллеги сразу окрестили "каналами" и "стиральными досками".

И те, и другие похожи по форме на набор небольших холмов и оврагов шириной в 2-3 километра, выстроенных в параллельные ряды и отделенные друг от друга на примерно то же расстояние. Сам факт существования этих объектов послужил одним из главных доказательств того, что недра и поверхность Плутона до сих пор остаются "живыми" с точки зрения геологии.

С другой стороны, как отмечает Стерн, необычная пространственная ориентация, сама форма подобных "каналов" и "стиральных досок", а также их химический состав – они состоят из воды – оставались загадкой для ученых в последующие годы.

Планетологи НАСА смогли раскрыть эту тайну, обратив внимание на то, что подобные структуры были крайне неравномерно распределены по земле Викинга – они чаще встречались в низинах и почти полностью отсутствовали на возвышенностях. Это указало на то, что в их рождении были замешаны какие-то тектонические и эрозионные процессы.

Самым очевидным кандидатом на их роль "прародителя", как предположили планетологи, был ледниковый период, начавшийся на Плутоне около четырех миллиардов лет назад во время формирования его "сердца" и оставивший следы в виде необычных пилообразных структур высотой в 3-5 километров, найденных New Horizons в регионе Тартар.

В то время, по словам Стерна, равнины Спутника и все прилегающие территории, в том числе и будущие "стиральные доски" и каналы, были покрыты толстым слоем азотного льда. Наступления и отступления этих льдов "вспахали" поверхность водяного льда, играющего роль главной породы коры Плутона, и покрыли его аналогами земных морен, "бараньих лбов" и прочих ледниковых форм рельефа.

Некоторые подобные структуры, как предполагают ученые НАСА, могли сформироваться крайне необычным образом. Они родились не под толщей ледника, а на его поверхности, в результате накопления обломков водяного льда внутри ям, возникавших в толще азотного льда в результате его испарения.

Как именно родились эти ямы и как они смогли вырасти до длины в несколько километров, ученые пока не знают. Стерн и его коллеги надеются, что отправка новой миссии к Плутону, а также опыты с лабораторными аналогами материи карликовой планеты дадут ответ на этот вопрос.