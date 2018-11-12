Стартовый стол под "Ангару" начнут строить на Восточном в феврале 2019 года

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный начнется в феврале 2019 года, говорится в видео, опубликованном на странице телестудии Роскосмоса в YouTube.

Ранее сообщалось, что строительство второй очереди космодрома Восточный (стартовой инфраструктуры под "Ангару") началось в октябре после подписания соответствующего контракта между Роскосмосом и ПСО "Казань". Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что документацию для строительства на космодроме Восточный стола для "Ангары" изменят к марту 2019 года так, чтобы с него можно было запускать версию ракеты повышенной грузоподъемности с водородной ступенью.

"В эти дни Роскосмосом принято решение, что стартовый стол для "Ангары" начнут возводить уже в феврале 2019 в рамках второй очереди строительства космодрома", — говорится в видео.