Корабль "Союз МС-11" проверили перед пуском: дыр нет

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-11", запуск которого запланирован на 3 декабря, прошел проверку на герметичность, сообщает в понедельник производитель корабля – РКК "Энергия".

У находящегося сейчас в составе МКС корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие, приведшее к разгерметизации, поэтому проверкам кораблей "Союз" и "Прогресс" на герметичность уделяется особое внимание.

"На космодроме Байконур продолжается подготовка ТПК "Союз МС-11". Успешно завершена проверка систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. Затем "Союз МС-11" был перевезен на стенд, где проводится подключение корабля к наземным проверочным системам", — говорится в релизе. Запуск намечен на 3 декабря. В экспедицию на Международную космическую станцию отправится экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, Давида Сен-Жака (Канада) и Энн Макклейн (США).