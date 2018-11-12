Первый спутник всепогодного наблюдения Земли "Обзор-Р" запустят в 2020 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Запуск первого спутника радиолокационного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли "Обзор-Р" запланирован на 2020 год, следует из презентации, представленной в понедельник замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерием Заичко.

Ранее сообщалось, что у "Роскосмоса" может появиться возможность запустить два таких спутника в 2020 году вместо изначально планировавшихся 2021 и 2023 годов.

В презентации Заичко информация о втором "Обзоре-Р" не представлена.

Ранее сообщалось, что аппараты будут решать задачи различных министерств и ведомств РФ: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и многие другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночное время затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.

Высокодетальный кадровый режим обеспечит съемку участка 10 на 15-20 километров с пространственным разрешением не хуже 1 метра и радиометрическим разрешением не хуже 3 дБ. В зависимости от задач возможны различные варианты маршрутной съемки. Протяженность маршрута — до 4 тысяч километров, ширина полосы обзора может варьироваться от 470 до 750 километров с любой стороны от трассы полета. "Обзор-Р" будет работать на терминаторной солнечно-синхронной орбите, которая позволит покрыть поверхность Земли в диапазоне широт от 35 градусов северной широты до 60 градусов северной широты полосой обзора за двое суток.