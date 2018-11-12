Представительство Росатома открылось в Японии

ТОКИО, 12 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Открытие представительства госкорпорации "Росатом" — Rosatom Japan — состоялось в Токио, передает корреспондент РИА Новости с места торжественной церемонии.

"Токио исторически входит в число наших ключевых зарубежных партнеров. Наше сотрудничество насчитывает более 20 лет. Росатом занимает лидирующие позиции в предоставлении урановой продукции в Японию, поставляя эту продукцию девяти из десяти японских энергетических компаний. Расширение нашего присутствия здесь – это логическое продолжение успешно реализованных проектов", — сказал на церемонии открытия первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров.

Он подчеркнул, что открытие представительства будет способствовать развитию сотрудничества в таких отраслях, как ядерная медицина, научное взаимодействие в сфере реакторов на быстрых нейтронах.

"Мы оптимистично настроены на совместные исследовательские работы в сфере уменьшения количества радиоактивных отходов и преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", — отметил Комаров.

На открытии представительства выступил посол России в Японии Михаил Галузин. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество двух стран, одним из проявлений которого стало открытие офиса Rosatom Japan, развивается стабильно и поступательно.

"Сейчас международные отношения отличаются повышенной турбулентностью и нестабильностью. И тем важнее, что российско-японские отношения являют собой пример стабильного и динамичного развития. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 14% и достиг 18 миллиардов долларов. В этом году эта тенденция будет сохраняться", — сказал Галузин.