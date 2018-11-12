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Сальмонелла стала неуязвимой для действия антибиотиков, выяснили ученые

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© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонеллаБактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Биологи нашли в Бразилии десятки новых штаммов сальмонеллы, неуязвимых для действия большинства популярных антибиотиков. Их выводы и возможные пути борьбы с этими "супермикробами" были представлены в журнале PLoS One.

Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Giovanni_Cancemi
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"Мы показали, что и в пище, и в организме человека встречается большое число штаммов сальмонеллы, стойких к действию самых разных антибиотиков. Все это говорит о том, что риск появления эпидемий, вызванных зараженной пищей, сегодня очень высок для Бразилии", — заявила Фернанда Альмейда (Fernanda Almeida) из университета Сан-Паулу (Бразилия).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и  животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота.  И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

В последние годы фактически во всех странах мира постоянно возникают скандалы, связанные с импортом или производством говядины или других сортов мяса, содержащих в себе большие количества опасных болезнетворных микробов, в том числе сальмонеллы (Salmonella enterica).

Михаил Гельфанд, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН
© Фото : Мария Ефимова
Ученый: "полный отказ от антибиотиков не уничтожит супер-бактерий"

Альмейда и ее коллеги выяснили, что больше половины штаммов сальмонеллы стали неуязвимыми для действия одного или даже нескольких классов антибиотиков, расшифровав геномы 90 разновидностей этого микроба, вызывавших вспышки диареи и лихорадки на фермах или среди людей в Бразилии с 1982 по 2013 год.

Как показал этот анализ, эти микробы успели выработать за это время сразу четыре десятка генов, защищающих их от одного конкретного или сразу нескольких антибиотиков. Часть этих генов они приобрели самостоятельно, а другие, как на то указывает сходство их структуры с обрывками ДНК пневмококка, они могли "позаимствовать" у других опасных бактерий.

На текущий момент времени, больше половины штаммов бразильской сальмонеллы стали неуязвимыми для действия сульфонамидов и стрептомицина. Еще примерно треть из них не реагирует на тетрациклин и гентамицин, а еще 7% — начали сопротивляться действию цефалоспоринов, "антибиотиков последней надежды". 

Вакцинация. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Что интересно, в последние десятилетия большинство новых инфекций вызывают не эти "супербактерии" из семейства Typhimurium, а другая разновидность сальмонеллы, принадлежащая к типу Enteritidis и проникшая в Бразилию из Европы в конце 1990 годов.

С чем это связано, ученые пока не знают. При этом они подчеркивают, что неуязвимая сальмонелла может вернуться в любой момент времени и вызвать вспышку инфекции, борьба с которой будет крайне затруднительной.


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