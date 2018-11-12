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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли причины зарождения многих видов рака

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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Молекулярные биологи из Германии раскрыли клеточный механизм, поломка которого оказалась причиной развития примерно трети случаев рака. Их выводы были представлены в журнале Nature Communications.

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"С одной стороны, хромосомный "хаос", возникающий в результате появления дефектов в системе починки ДНК, вызывает неподдельный ужас. С другой, открытие его корней подарило нам еще один метод борьбы с опухолями. Если отключить еще одну подобную систему, мутации в геноме начнут появляться так быстро, что раковые клетки умрут, а здоровые выживут", — заявила Орели Эрнст (Aurelie Ernst) из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге.

Вечная жизнь

Достаточно долгое время ученые считали, как рассказывают авторы статьи, что рак возникает в результате появления мутаций во "взрослых" клетках организма, забывающих свою роль и функции и начинающих бесконтрольно размножаться при появлении серьезных "опечаток" в ДНК.

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Это, однако, происходит достаточно редко, так как наши клетки содержат в себе сразу несколько цепочек генов, отвечающих за починку подобных повреждений или заставляющих клетку убивать себя при появлении мутаций в критически важных генах.  В последние годы ученые пытаются понять, как рак "обманывает" эту систему и как она замешана в процессе его зарождения. 

Несколько лет назад Эрнст и ее коллеги открыли необычный феномен, непосредственно связанный с подобным "перерождением" клетки – так называемый хромотрипсис, или "хромосомный хаос".

Под этим словом ученые понимают особый процесс, в ходе которого одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части. Те случайным образом повторно соединяются, и в большинстве случаев клетка или гибнет, или сразу же превращается в родоначальника раковой опухоли.  

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Как признает Эрнст, несмотря на всю важность этого открытия, оно не дало ответа на главный вопрос – как именно возникает подобный "хаос"? Для ответа на эту загадку ученые проследили за тем, как возникали опухоли в теле мышей, предрасположенных к развитию рака мозга и груди.

Порядок из хаоса

Сравнивая геномы клеток из их опухолей, немецкие биологи открыли несколько любопытных закономерностей, связанных с развитием хромотрипсиса. Как оказалось, он чаще всего появлялся у животных, у которых был поврежден ген XRCC4, отвечающий за один из типов починки двойных разрывов в нити ДНК.

Повреждение или отключение этого гена, как показали эти опыты на мышах и анализ ДНК раковых клеток, извлеченных из мозга четырех десятков пациентов, почти гарантированно приводит к развитию "хромосомного хаоса" и формированию раковой опухоли.

Схожим образом, хотя и менее катастрофично, ситуация развивается при появлении мутаций в двух других генах, отвечающих за починку генома – BRCA2 и Lig4. Их повреждение приводит к появлению дополнительных копий гена Myc, стимулирующего размножение стволовых и раковых клеток, что делает возможным или ускоряет развитие рака. 

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Что интересно, все эти формы "хромосомного хаоса", как показали опыты в пробирке, позволяют бороться с раком, не включая, а отключая другие гены починки ДНК, такие как RAD51 и PARP1. Блокировка их работы привела к уничтожению примерно 60% раковых и только 10% здоровых клеток всего за двое суток эксперимента.

Сегодня, как отмечает Эрнст, медики уже используют подобные препараты для борьбы с определенными формами рака груди, при появлении которых повреждается ген BRCA2. По всей видимости, что аналогичным образом можно бороться и с большим числом других опухолей, возникших в результате "хаоса", заключают авторы статьи.


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