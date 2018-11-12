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Астрономы впервые сняли планету, вращающуюся вокруг другой звезды

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© ESO/Lagrange/SPHERE consortiumКадры, полученные инструментом NACO при наблюдениях за движением планеты Бета Живописца bКадры, полученные инструментом NACO при наблюдениях за движением планеты Бета Живописца b
© ESO/Lagrange/SPHERE consortium
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Европейские планетологи впервые смогли проследить за тем, как одна из близлежащих экзопланет вращается вокруг своей звезды. Ее фотографии и научные данные были опубликованы на сайте Европейской южной обсерватории.

Кометы в системе HD 181327 в представлении художника
© Amanda Smith/University of Cambridge
Астрономы впервые увидели кометы за пределами Солнечной системы
"Смотря на эти фотографии, можно подумать, что планета у беты Живописца проходит по диску звезды и немного затмевает его. На самом деле ничего такого не происходит, и подобным образом найти ее нельзя. Фотографии этого мира – очередной большой шаг и начало новой эры в изучении и открытии экзопланет", — заявили ученые.

Бета Живописца — вторая по яркости звезда в созвездии Живописца. Она расположена на расстоянии в 64 светового года от Солнечной системы, в 1,75 раза массивнее Солнца и обладает в 8,7 раза большей светимостью. Система Беты Живописца очень молода, ей около 8-20 миллионов лет.

Это светило еще в начале 1980-х годов привлекло внимание астрономов необычно сильным инфракрасным излучением. Его источником оказался газопылевой диск, вращающийся вокруг звезды, где затем была обнаружена планета, Бета Живописца b. Первые фотографии этого рождающегося мира и его газопылевой "мантии" были получены "Хабблом" еще в 2009 году.

Последующие наблюдения за этой формирующейся планетой раскрыли несколько странностей, в том числе ее рекордно большие размеры и необычную наклонную орбиту. Пытаясь понять, как возникла эта система, планетологи следят за бетой Живописца практически непрерывно при помощи ряда наземных и космических телескопов.

Сегодня Анна-Мари Лагранж (Anna-Marie Lagrange) и другие астрономы, открывшие эту планету в 2009 году при помощи инструментов телескопа VLT в Чили, опубликовали фотографии и научные данные, которые они собирали на протяжении последних четырех лет при помощи инструмента NACO.

Данный прибор, как объясняют ученые, позволяет "удалять" звезду из поля обзора, используя специальную "ширму"-коронограф, что делает ее планеты видимыми для человеческого глаза и компьютерных алгоритмов.

Используя NACO, ученые смогли проследить за тем, как Бета Живописца b вращается вокруг светила и пролетает над кромкой его диска в тот момент, когда и звезда, и газовый гигант "смотрят" в сторону Земли. Этот своеобразный "межзвездный" парад планет, как отмечают ученые, начался в 2014 году и продлился примерно два года.  

Система Бета Живописца глазами художника
© NASA's Goddard Space Flight Center/F. Reddy
Ученые получили фотографии формирующейся планеты в созвездии Живописца

Первая видеозапись полета планеты вокруг другой звезды, как отмечают исследователи, помогла им уточнить температуру "супер-Юпитера", продолжительность года и другие важнейшие свойства этого мира.

Из-за сверхвысоких температур, жизнь вряд ли может существовать как на его поверхности, так и на его лунах. С другой стороны, наблюдения за подобными мирами помогут планетологам понять, как возникают планеты, и от чего зависит положение "зоны жизни" у ярких и крупных звезд.


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