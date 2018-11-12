Ученые назвали самую опасную форму пневмонии

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бактериальные разновидности пневмонии оказались намного более опасными для здоровья человека, чем вирусная форма этой болезни. Об этом заявили кардиологи, выступавшие на встрече Американской ассоциации сердца в Чикаго.

"Мы давно знали, что пневмония резко повышает вероятность заполучить сердечный приступ или другую серьезную болезнь сердца. С другой стороны, мы не осознавали, что существуют различия в этом отношении между типами пневмонии. Теперь у нас есть четкое понимание в этом вопросе, что поможет врачам снизить риск", — заявил Брент Мюленштайн (Brent Muhlenstein) из Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити (США).

По статистике ВОЗ, пневмония и другие формы воспалений легких поражают каждый год примерно 450 миллионов человек и уносят жизни еще 4 миллионов жителей планеты. Сильнее всего от нее страдают дети – примерно пятая часть детских смертей сегодня связана с тяжелыми инфекциями легких.

Помимо классического пневмококка (Streptococcus pneumoniae), симптомы, похожие на пневмонию или воспаление легких, могут вызывать многими другими микробами, а также грибками и вирусами. Один из самых известных "альтернативных" возбудителей пневмонии – микроб Legionella pneumophila, вызывающий знаменитую "болезнь легионеров".

Мюленштайн и его коллеги выяснили, что бактериальные формы пневмонии значительно опаснее, чем их вирусные аналоги, наблюдая за здоровьем примерно пяти тысяч пациентов, недавно перенесших разные варианты этой болезни и попадавших в клиники Солт-Лейк-Сити.

Как показал этот анализ, каждый третий человек, заразившийся бактериальной пневмонией, возвращался в те же больницы города в последующие три месяца с новой проблемой – инфарктом, ишемией, остановкой сердца или другими тяжелыми неполадками в работе сердечно-сосудистой системы.

Этот показатель был значительно ниже для жертв вирусной пневмонии – в данном случае, только каждый четвертый пациент заполучал болезни сердца и сосудов. В целом, как отмечают ученые, бактериальная версия этой респираторной инфекции повышала вероятность развития подобных проблем примерно на 60% по сравнению с вирусными формами этой болезни.

Почему это так, пока не совсем понятно, однако Мюленштайн и его коллеги считают, что микробы могут менять работу иммунной системы сильнее и вызывать гораздо более масштабные воспалительные реакции внутри сосудов, чем вирусы. Вне зависимости от причины, это стоит учитывать и врачам, и самим пациентам при борьбе с инфекцией.