Ученые раскрыли опасность поздних приемов пищи

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека, к такому выводу пришла группа ученых из Американской кардиологической ассоциации, соответствующее исследование размещено на портале LiveScience.
Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема ими пищи в течение двух дней.
Исследователи обнаружили, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.
При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что употребление пищи поздно вечером, в особенности перед сном, может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, а также спровоцировать рак.