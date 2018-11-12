Эксперты: современные гаджеты для пробуждения не помогут легче проснуться

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Современные гаджеты, которые помогают человеку проснуться, имеют большую погрешность, поэтому опрошенные РИА Новости эксперты не рекомендовали их использование.

"Они могут, по утверждениям производителей, отслеживать ту или иную фазу сна и будить нас, но когда мы проверяли эти гаджеты, то погрешность была очень большая в измерении фазы сна, поэтому, конечно же, я бы не рекомендовал ими пользоваться", — сказал руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон, сообщил, что те гаджеты, которые существуют сейчас, ориентируются на пульс человека, а это неточный показатель.

"Давно существует идея идеального будильника, но идеальный будильник должен обязательно регистрировать активность головного мозга и глаз, он требует некоего устройства, которое нужно надевать на голову. Можно было бы пустить его в продажу, и если у человека есть какие-то проблемы, он мог бы его надеть, но скорее всего он будет мешать спать нормально", — пояснил Ковальзон.

При этом, как отметил Калинкин, если человеку требуется будильник, чтобы проснуться, то он не досыпает свою норму. У человека должно быть естественное пробуждение, и он должен сделать все, чтобы просыпаться самостоятельно.