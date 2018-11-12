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Эффективность доказана? Европейскую медицину сотряс скандал

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© Depositphotos / Ai825Доказательная медицинаДоказательная медицина
© Depositphotos / Ai825
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Исследования независимых от фарминдустрии экспертов, объединенных в авторитетной международной организации "Кокрейновское сотрудничество", демонстрируют, что в массовой медицинской практике нередко используют методы и препараты с сомнительной эффективностью. Но один из последних обзоров организации сам подвергся жесткой профессиональной критике. О проблемах доказательной медицины и кризисе "Кокрейна" — в материале РИА Новости.

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Слепой контроль

Прежде чем пускать лекарство в оборот, его многократно проверяют в экспериментах. Заключительный этап — клинические испытания на людях. Чем они масштабнее и длительнее, тем лучше. Не менее важно и то, как построено исследование, кто и как интерпретирует его результаты.

В 1972 году английский врач-эпидемиолог Арчи Кокрейн призвал коллег подходить к испытаниям лекарств и анализу их результатов со строго научных позиций. Наиболее эффективны эксперименты, где наряду с участниками, принимающими лечение, в одинаковых условиях находится контрольная группа, которой лекарство не дают.

Испытание называют рандомизированным (со случайным эффектом), если организаторы не знают, кто из его участников принимает препарат, а кто — в контрольной группе. Это самый надежный вариант.

"Такие испытания нивелируют человеческий фактор, случайные и систематические ошибки, позволяя избежать неверных выводов. Правильно организованное клиническое испытание обеспечивает лучший результат лечения с меньшими усилиями", — комментирует РИА Новости Глеб Арсланов, офтальмолог из Санкт-Петербурга, сотрудник НОЦ доказательной медицины "Кокрейн Россия" на базе Казанского федерального университета. 

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Идеи Кокрейна начали воплощаться в жизнь в одноименном научном центре, созданном в 1992 году в Великобритании. Теперь это крупная некоммерческая организация с филиалами в 43 странах, объединяющая десятки тысяч специалистов.

"В офтальмологии рандомизированные клинические испытания стали нормой. С их помощью вырабатываются более грамотные рекомендации для лечения, качество помощи улучшается", — говорит эксперт.

Проверка на больших массивах данных

Проверка нового лекарства, медицинской методики занимает несколько лет. Это сложный, дорогой и многоэтапный процесс, финансируемый из разных источников. Наиболее качественными клиническими испытаниями считаются те, что проведены при поддержке государства, различных министерств, фондов.

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© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
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"К испытаниям фармацевтических компаний нужно относиться критически. Для них это зачастую лишь способ продвинуть свой препарат", — отмечает Арсланов.

Чтобы понять, какое испытание — качественное, а какое — нет, необходимо во всем тщательно разобраться. Для изучения множества разрозненных результатов испытаний требуется время. У врачей и организаторов здравоохранения не всегда есть такая возможность. Именно в этом помогает "Кокрейновское сотрудничество", обобщающее данные по наиболее важным препаратам. Каждый обзор отвечает на какой-либо актуальный для медиков вопрос.

"Работа "Кокрейновского сотрудничества", его авторов финансируется из независимых от коммерческого сектора источников, в этом его преимущество", — продолжает врач.

Авторы кокрейновских обзоров используют результаты клинических испытаний из открытых источников, в основном из публикаций в научных и медицинских журналах. Некачественные статьи отбраковываются. С помощью статистического анализа из разнородного набора данных выявляют закономерности, делают выводы об эффективности того или иного метода лечения, профилактики.

Методика работы, критерии отбора данных, собственно итоговые обзоры (это документы по несколько сотен страниц на разных языках) — все опубликовано в открытом доступе в Кокрейновской библиотеке. Сейчас там более шести тысяч материалов по различным областям медицины.

Мировую известность "Кокрейновскому сотрудничеству" принесли обзоры о бесполезности витамина C и эхинацеи для лечения простуды, неэффективности приема антиоксидантов, о недоказанности утверждений, что снижение употребления соли уменьшает риск смерти от инфаркта, что видеокамеры слежения на дорогах действительно сокращают число аварий.

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© Depositphotos / puhhha
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Скандал вокруг вакцины

Большинство кокрейновских обзоров, говорит Глеб Арсланов, заканчиваются выводом о том, что доказательств эффективности препарата или методики недостаточно.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Это следует воспринимать как призыв к дальнейшим исследованиям", — считает он.

Такой вывод был сделан и в обзоре, посвященном вакцинам разных производителей от папилломавирусов, опубликованном в мае этого года. 

Папилломавирусы ответственны примерно за семьдесят процентов рака шейки матки. Лечения от них нет. Вакцинацию проводят добровольно женщинам до того, как они вступили в половую жизнь, чтобы исключить заражение. Затем много лет наблюдают за здоровьем пациенток.

Проанализировав результаты клинических испытаний, авторы обзора отметили, что вакцинация снижает число предраковых состояний. Но уменьшается ли заболеваемость раком шейки матки? Есть ли побочные эффекты? Однозначного ответа на эти вопросы нет.

Этот обзор подвергся жесткой критике со стороны одного из основателей "Кокрейновского сотрудничества", датского медика Питера Гётше — за несовершенство методологии, неполноту данных и возможный конфликт интересов. Он обвинил руководство организации в научной цензуре и нарушении демократических принципов.

Ответ последовал незамедлительно — в сентябре Гётше исключили из организации "Кокрейн", теперь ему грозит увольнение из Королевской клиники при Университете Копенгагена.

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© AFP 2018 / Ben Stansall
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"Я разбирался в ситуации, пытаясь понять обе стороны, и убедился, что в настоящий момент по вакцинации от папилломавирусов хороший обзор сделать было сложно. Авторы попытались, их обзор содержит некоторые недостатки, но обвинения в связях с фармкомпаниями несправедливы. Я полагаю, что Питер Гётше преувеличил. Эффект от вакцинации есть, однако не до конца понятен. На мой взгляд, врач — акушер-гинеколог должен информировать пациентов о плюсах и минусах этой процедуры. А человек принимает решение о вакцинации самостоятельно", — объясняет Арсланов, подчеркивая, что выражает сугубо личное мнение.

Из-за скандала с Питером Гётше в западных СМИ поднялась волна критики в адрес "Кокрейновского сотрудничества". Журналисты и блогеры предсказывают кризис организации и даже скорый крах. В России за этими событиями внимательно следят, но присоединяться к хайпу не видят оснований.

"Конечно, это удар по репутации. Некоторые подхватили: "Это развал, раскол". На самом деле никакого раскола нет. "Кокрейновское сотрудничество" продолжит работать как раньше", — заключает эксперт.

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