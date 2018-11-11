Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты "Союз-ФГ" в следующем году

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. Архивное фото

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. Архивное фото

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" откажется от эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ" после аварии, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В конце 2019 года завершается эксплуатация РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) "Союз-ФГ", с января 2020 года "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а", — написал Рогозин в микроблоге в Twitter.

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая за 35 лет авария в российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Космонавты не пострадали.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

Роскосмос установил, что инцидент произошел из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Эти датчики заменят на всех боковых блоках у ракеты "Союз-ФГ", которая стартует с грузовым кораблем "Прогресс МC-10" с космодрома Байконур 16 ноября.