Роскосмос с 2025 года переведет все пуски тяжелых ракет на Восточный

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все пуски тяжёлых ракет по линии Роскосмоса с 2025 года будут переведены с Байконура на Восточный в связи с прекращением эксплуатации ракет "Протон", написал в своем Twitter глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
"2025 г. — окончание эксплуатации РН (ракеты-носителя — ред.) "Протон-М". Перевод пусков тяжелых РН на Восточный", — написал он.
На дальневосточном космодроме недавно началось строительство стартового стола для тяжёлых ракет "Ангара", которые придут на замену "Протону". Помимо того, стартовый стол для "Ангары" имеется на военном космодроме Плесецк.