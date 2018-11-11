Роскосмос с 2025 года переведет все пуски тяжелых ракет на Восточный

Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный. Архивное фото

Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе во время рабочей поездки на космодром Восточный. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Все пуски тяжёлых ракет по линии Роскосмоса с 2025 года будут переведены с Байконура на Восточный в связи с прекращением эксплуатации ракет "Протон", написал в своем Twitter глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

"2025 г. — окончание эксплуатации РН (ракеты-носителя — ред.) "Протон-М". Перевод пусков тяжелых РН на Восточный", — написал он.

На дальневосточном космодроме недавно началось строительство стартового стола для тяжёлых ракет "Ангара", которые придут на замену "Протону". Помимо того, стартовый стол для "Ангары" имеется на военном космодроме Плесецк.