Рогозин рассказал, когда запустят "Ангару-А5В" повышенной грузоподъемности

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Первая ракета "Ангара-А5В" повышенной грузоподъёмности с водородным разгонным блоком полетит с нового российского космодрома Восточный в 2026 году, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева будет готов произвести первую такую ракету в 2026 году, а первый пуск можно будет провести в 2027 году.

"По (космодрому) Восточный: … 2026 год — начало лётных испытаний "Ангары 5В" с водородной ступенью", — написал Рогозин в своем Twitter. При этом гендиректор "Роскосмоса" напомнил, что первая "обычная" "Ангара-А5" полетит с Восточного в 2023 году, а в 2028 году начнутся пуски с третьего стартового комплекса для ракет "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты.

Восточный начали строить в 2012 году. Первый пуск ракеты "Союз" прошел в 2016 году. Сейчас только начинается строительство второй очереди – стартового стола для ракет "Ангара".