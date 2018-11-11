В "Роскосмосе" оценили стоимость пуска ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стоимость пуска новой российской ракеты "Союз-5" составит 60 миллионов долларов, говорится в видео, опубликованном в твиттере главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Отмечается, что с космодрома Байконур в течение 40 лет планируется провести 240 пусков ракеты "Союз-5".

Запуски будут производить с помощью ракетного комплекса "Байтерек" — совместного проекта России и Казахстана.

Как подчеркивается, эксплуатация комплекса позволит предприятиям двух стран "ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год".

При этом уточняется, что "Союз-5" сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Общий бюджет на 40 лет составит 14,4 миллиарда долларов.

В апреле экс-гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов. Перед этим гендиректор компании "S7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость.

После этого, как рассказал РИА Новости тогда занимавший пост врио гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, "Роскосмос" поручил снизить стоимость "Союза-5". В то же время гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев объявил, что для S7 будет создана более дешевая версия этой ракеты.

Совместный проект России и Казахстана

Проект "Байтерек" реализуется с 2004 года. Изначально он предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею.

Второй его этап, который начал реализовываться в 2013-м, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен.

В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того как Рогозин возглавил "Роскосмос", он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.