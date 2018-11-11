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РИА Наука
РИА Наука

В "Роскосмосе" оценили стоимость пуска ракеты "Союз-5"

(обновлено: 14:19 11.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя на стартовый стол. Архивное фотоУстановка ракеты-носителя на стартовый стол. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стоимость пуска новой российской ракеты "Союз-5" составит 60 миллионов долларов, говорится в видео, опубликованном в твиттере главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Отмечается, что с космодрома Байконур в течение 40 лет планируется провести 240 пусков ракеты "Союз-5".

Запуски будут производить с помощью ракетного комплекса "Байтерек" — совместного проекта России и Казахстана.

Как подчеркивается, эксплуатация комплекса позволит предприятиям двух стран "ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год".

При этом уточняется, что "Союз-5" сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовый стол космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Общий бюджет на 40 лет составит 14,4 миллиарда долларов.

В апреле экс-гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов. Перед этим гендиректор компании "S7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость.

После этого, как рассказал РИА Новости тогда занимавший пост врио гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, "Роскосмос" поручил снизить стоимость "Союза-5". В то же время гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев объявил, что для S7 будет создана более дешевая версия этой ракеты.

Совместный проект России и Казахстана

Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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S7 Space планирует создать многоразовую ракету на базе "Союза-5"
Проект "Байтерек" реализуется с 2004 года. Изначально он предполагал модернизацию стартового стола от ракеты "Зенит" на Байконуре под ракету "Ангара", однако многократно выросшая стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею.

Второй его этап, который начал реализовываться в 2013-м, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен.

В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того как Рогозин возглавил "Роскосмос", он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".

Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.

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