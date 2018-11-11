В "Роскосмосе" оценили стоимость пуска ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стоимость пуска новой российской ракеты "Союз-5" составит 60 миллионов долларов, говорится в видео, опубликованном в твиттере главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.
Отмечается, что с космодрома Байконур в течение 40 лет планируется провести 240 пусков ракеты "Союз-5".
Запуски будут производить с помощью ракетного комплекса "Байтерек" — совместного проекта России и Казахстана.
Как подчеркивается, эксплуатация комплекса позволит предприятиям двух стран "ежегодно осваивать 360 миллионов долларов при шести пусках в год".
При этом уточняется, что "Союз-5" сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.
Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.
В апреле экс-гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявлял, что новая ракета среднего класса "Союз-5" должна стоить не дороже 30-35 миллионов долларов. Перед этим гендиректор компании "S7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость.
После этого, как рассказал РИА Новости тогда занимавший пост врио гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, "Роскосмос" поручил снизить стоимость "Союза-5". В то же время гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев объявил, что для S7 будет создана более дешевая версия этой ракеты.
Совместный проект России и Казахстана
Второй его этап, который начал реализовываться в 2013-м, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты "Зенит", но после событий на Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен.
В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта "Байтерек" пусков ракеты среднего класса "Феникс", впоследствии получившей название "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. После того как Рогозин возглавил "Роскосмос", он заявил, что ракета "Союз-5" в ранее предложенном виде создаваться не будет, поскольку во многом повторяет имеющийся "Зенит".
Для реализации проекта "Байтерек" в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.