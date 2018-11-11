Рогозин предложил испытать систему спасения космонавтов на разработчиках

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж нового корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения — ред.)" — привел источник цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации "Энергия" в субботу.

По словам собеседника, так Рогозин отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле "Федерация" новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.