Рогозину показали робота Федора в форме эмбриона внутри корабля "Союз"

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посадку робота Федора в космический корабль "Союз" продемонстрировали главе госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину на совещании в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Это следует из фотографий, опубликованных на странице Рогозина в Twitter.

"Макетирование укладки робота FEDOR в макет ТПК (транспортного пилотируемого корабля — ред.) "Союз МС", — озаглавлен слайд, который Рогозину продемонстрировали на совещании.

На слайде показан робот, лежащий в ложементе корабля "Союз" в так называемой форме эмбриона, процесс погрузки робота в макет корабля, а также вид на сидящего в корабле Федора.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета сразу двух роботов к Международной космической станции на беспилотном "Союзе МС" в 2019 году. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж".

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК pic.twitter.com/FsHJSumGRs — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 ноября 2018 г.

​