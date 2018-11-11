Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции (МКС), доставила на Землю в воскресенье капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7", сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Это — первая подобная миссия по транспортировке материалов с МКС, проведенная японцами.

Капсула размером 84 на 66 сантиметров спущена на поверхность Тихого океана недалеко от Японии на парашюте. Образцы белковых кристаллов будут отправлены в научный центр JAXA Цукуба в префектуре Ибараки.

Беспилотный грузовик "Конотори-7" (HTV7) грузоподъемностью 6,2 тонны был запущен 23 сентября с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Тогда он и доставил на МКС, в частности, капсулу для пробной отправки на землю образцов экспериментов, которые проводятся на борту станции.

После того как капсула отстыковалась от корабля, он сгорел в плотных слоях атмосферы с мусором, который был также отправлен с МКС.

Эксперименты по кристаллизации белков в космосе проводятся уже около 20 лет в медицинских целях. Считается, что кристаллы белков в космосе растут быстрее и могут быть использованы в фармацевтике.