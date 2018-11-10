В России могут создать консорциум космической робототехники

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует создать консорциум космической робототехники для поддержки экипажей перспективного корабля "Федерация", сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На совещании в РКК "Энергия" поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК)", — написал он в своем Twitter

Сейчас космонавтов из российского отряда ещё не начали готовить к полету на корабле "Федерация" (первый пилотируемый запуск запланирован на 2023 год). Ранее в "Энергии" предлагали сформировать экипажи нового корабля до конца 2018 года, чтобы совместить обучение с технической отработкой корабля и успеть их подготовить. Отмечалось, что "Федерация" — новый корабль, поэтому подготовить космонавтов к полету на нем за такое же короткое время, как к полету на "Союзе" (около пары лет) не получится.

В то же время позднее в "Роскосмосе" рассказывали, что новые наборы в отряд космонавтов (последний завершился в августе 2018 года) планируется проводить чаще, но набирать меньше кандидатов.

На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК pic.twitter.com/FsHJSumGRs — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 ноября 2018 г.

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