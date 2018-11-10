Эксперт прокомментировал приближение астероида к Земле

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пролеты астероидов мимо Земли — это довольно регулярное явление, а сами образы иногда повторяют то, что знакомо человеческому глазу, сообщил РИА Новости председатель Национального комитета российских астрономов, вице-президент Международного астрономического союза, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, комментируя информацию о приближении к Земле астероида, напоминающего череп.

Астероид 2015 TB145, по форме напоминающий череп, приблизится к Земле 11 ноября, подойдя на расстояние в 38 миллионов километров.

"Это довольно регулярное событие. Что касается формы черепа, то я такой астероид не видел, но в 2010 году после столкновения двух астероидов я видел красивейшую картину — как будто птица летит", — прокомментировал Шустов эту информацию.