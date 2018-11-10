В Египте нашли гробницы с мумифицированными животными

КАИР, 10 ноя – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Работающие в районе некрополя Саккара в окрестностях Каира археологические миссии обнаружили несколько древнеегипетских гробниц, в которых есть мумифицированные животные, рассказал в субботу журналистам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

© Фото : Надим Зуауи Мумифицированные кошки, обнаруженные в Саккаре, Египет © Фото : Надим Зуауи Мумифицированные кошки, обнаруженные в Саккаре, Египет

По словам министра, в Саккаре были обнаружены три гробницы эпохи Нового царства (примерно, 1570 – 1070 до нового времени) и четыре, относящиеся к Древнему царству (по разным данным, примерно, 2780 – 2263 года до нового времени). "Гробницы эпохи Нового царства использовались, в частности, для захоронения мумифицированных кошек", — сообщил аль-Анани. Он добавил, что в гробницах, скорее всего, хоронили кошек, живших и состоявших на службе при храмах. Всего было обнаружено несколько сотен мумифицированных тел животных. Также в отдельном саркофаге обнаружены сотни мумифицированных скарабеев, найдены мумии кобры, крокодилов и льва.

По словам египетского министра, все обнаруженные артефакты можно будет с 15 ноября увидеть в музее, расположенном в районе Саккары. Выставка последних находок продлится один месяц.

Аль-Аннани также пообещал, что до конца 2018 года будет объявлено о двух новых важных археологических открытиях, сделанных в последнее время в Египте.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.