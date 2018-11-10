Китайский палеонтолог рассказал, как изучение динозавров помогает прогрессу

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Исследование ископаемых динозавров не представляет экономического интереса, но полученные знания позволяют человечеству двигаться вперед, заявил в интервью РИА Новости известный китайский исследователь динозавров, профессор Главной лаборатории по изучению эволюции позвоночных и происхождения человека Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук доктор Сюй Син.

Сюй Син является автором научных описаний около 60 таксонов динозавров, удерживая рекорд в научном мире. Среди его первых описаний и исследованных им динозавров имеется целый ряд оперенных динозавров, открытие которых в Китае заложило новую основу для понимания родственных отношений между птицами и динозаврами.

"Исследование ископаемых относится к палеонтологии, ее развитие имеет несколько исторических этапов. На самом раннем этапе она имела практическое применение, а сейчас мы часто задаемся вопросом, а какой от нее толк?", — сказал Сюй Син. Ученый напомнил, что в Китае палеонтологии отводилась довольно важное значение после образования КНР в 1949 году, потому что для государственного строительства нужны были энергоресурсы, а палеонтология могла помочь государству найти эти полезные ископаемые и энергетические ресурсы.

"Но сейчас экономическая польза от палеонтологии все меньше и меньше, особенно от исследования ископаемых динозавров. Это область исследования вряд ли может оказать очень большую помощь экономике страны. Тогда зачем надо это изучать? Мы знаем, что человек является очень уникальным природным видом, и его самым большим отличием от животных и растений является любознательность. Человек хочет знать, как устроен этот мир. Эти знания добываем мы. Эти знания могут помочь обществу двигаться вперед", — считает Сюй Син.

Ученый отмечает, что исследование ископаемых динозавров, черных дыр, космологии не может помочь получить какую–то материальную выгоду в краткосрочной перспективе, но уверен, что именно любознательность, которая является фундаментальной особенностью человека, сделала его таким уникальным существом.

"Если говорить более узко, то есть об исследовании динозавров, изучение этого вопроса помогает нам понять наше прошлое, историю, откуда произошел человек, куда он идет – это фундаментальные философские вопросы, но их можно связать с наукой, в том числе и с палеонтологией. Поэтому исследование динозавров на самом деле означает исследование истории земли", — считает Сюй Син.

Он добавил, что, несмотря на то, что с помощью этих знаний нельзя "произвести трактор или телефон", они могут стать объектами духовной культуры, которые имеют свою ценность.

Это череп динозавра, который обнаружили во Внутренней Монголии. Он пролежал в местных песках много миллионов лет. pic.twitter.com/CTWp9dK9U8 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 10 ноября 2018 г.

Читайте полный текст интервью >>