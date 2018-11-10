Китайский палеонтолог рассказал, что общего у дракона с динозаврами

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Прямой связи между динозаврами и китайским культурным символом драконом с научной точки зрения нет, хотя многие их связывают, рассказал в интервью РИА Новости доктор Сюй Син.

Палеонтолог Сюй Син — один из ведущих в мире исследователей динозавров, профессор Главной лаборатории по изучению эволюции позвоночных и происхождения человека Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

"Строго говоря, дракон не имеет отношения к динозаврам, но действительно в Китае очень много людей считают, что дракон и динозавры связаны друг с другом, и именно поэтому занимаются исследованием динозавров", — рассказал Сюй Син.

Ученый пояснил, что это мифическое существо состоит из восьми различных животных, и в процессе формирования он медленно видоизменялся. Современное описание китайского дракона — это собирательный образ верблюда, оленя, демона, змеи, карпа, орла, тигра и коровы.

"Знакомый нам всем сейчас дракон не совсем тот, который был в самом начале. Как бы то ни было, дракон занимает очень важное место в культуре Китая, потому что китайцы считают себя потомками дракона. В процессе изучения динозавров мы также сталкивается с этим вопросом, может ли их исследование помочь нам понять истоки китайской культуры? Но говоря фактами, с точки зрения науки, у этих двух феноменов нет связи", — подчеркнул Сюй Син.

Единственную возможную связь, которую допустил ученый, это то, что многие привыкли считать динозавр "сверхживотным", а дракон своего рода "сверхдинозавр".